Азар назвал игрока сборной Англии, встречи с которым он хотел бы избежать

Вингер сборной Бельгии Эден Азар назвал игрока национальной команды Англии, встречи с которым он хотел бы избежать на групповой стадии Чемпионата Мира в России.

"В течение последних пяти лет мы тренировались вместе с ним. Рубен Лофтус-Чик - топовый игрок, он силен и быстр в работе с мячом. Я не хочу, чтобы он играл против нас, потому что знаю, что в центре поля он очень силен.

Я вовсе не удивлен, что он попал в сборную Англии. У него много сильных качеств, и если он оказался в составе, то это потому, что он заслуживает того, чтобы быть там. Он еще молод, и его ждет хорошее будущее", - цитирует 27-летнего игрока The Sun.

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