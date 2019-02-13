Азар назвал лучший матч в своей карьере

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Азар назвал лучший матч в своей карьере

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о том, какой матч был лучшим в его жизни. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

"Думаю, лучший матч в моей жизни - четвертьфинал со сборной Бразилии на чемпионате мира-2018, когда мы победили. Тогда я не забил ни гола и не сделал ни одного ассиста. Однако тогда мы играли как единая команда, и победить Бразилию всегда сложно", - сказал Азар.  

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов. 

А еще: Азар назвал тренеров, которые подходят ему больше всего| http://soccernews.ru

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