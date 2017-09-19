Азар назвал самых впечатляющих дриблеров мира

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Азар назвал самых впечатляющих дриблеров мираВингер лондонского "Челси" Эден Азар назвал самых впечатляющих дриблеров планеты.

"Когда я был юным, это был Робиньо. Он был маленьким, худощавым и он мог обыграть любого. После этого появился Роналдиньо. Но сейчас, откровенно говоря, это Месси. Потому что, даже если он не делает много трюков, то, что он делает - это невероятно", - цитирует 26-летнего футболиста SquawkaNews.

Напомним, Азар не исключил своего возвращения во французскую Лигу 1. | soccernews.ru

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