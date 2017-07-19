Азар назвал своего кумира

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар, который в настоящее время восстанавливается от травмы лодыжки, назвал своего кумира.

"Я вырос, наблюдая за игрой Дидье Дрогба, который был моим самым большим кумиром", - приводит слова 26-летнего футболиста "аристократов" SquawkaNews.

Напомним, в ближайшее время одноклубником Азара может стать Альваро Мората. | soccernews.ru