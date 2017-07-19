Азар назвал своего кумира

Теги эден азардидье дрогба

Азар назвал своего кумираВингер лондонского "Челси" Эден Азар, который в настоящее время восстанавливается от травмы лодыжки, назвал своего кумира.

"Я вырос, наблюдая за игрой Дидье Дрогба, который был моим самым большим кумиром", - приводит слова 26-летнего футболиста "аристократов" SquawkaNews.

Напомним, в ближайшее время одноклубником Азара может стать Альваро Мората. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов