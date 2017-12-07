Азар назвал свою трансферную стоимость

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар в интервью Onze Mondial назвал свою трансферную стоимость.

"Сколько я стою? В прошлый раз, я сказал, что 300 миллионов евро. Это было не так давно, около двух месяцев назад. Но, честно говоря, я не знаю, я понятия не имею. Я не должен слишком много говорить об этом, "Челси" никогда не продаст меня. Я действительно не знаю ", - заявил 26-летний бельгиец.

Напомним, Азар высказался о возможной встрече с ПСЖ или "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru