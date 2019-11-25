Азар назвал трёх игроков, заслуживающих "Золотой мяч" в 2019 году

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар перечислил футболистов, которые, по его мнению, наиболее достойны стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

"Я бы отдал награду игроку "Ливерпуля". Мане, Салах или ван Дейк - они заслуживают победы", - цитирует бельгийца Le Parisien.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча"-2019 будет названо ровно через неделю, 2 декабря.

В прошлом году награду выиграл хорват Лука Модрич. До него на протяжении 10 лет приз брали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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