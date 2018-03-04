Азар назвал трех лучших игроков АПЛ

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Азар назвал трех лучших игроков АПЛВингер лондонского "Челси" Эден Азар назвал трех лучших игроков английской Премьер-Лиги.

"Я думаю, что есть три лучших игрока в Премьер-Лиге - Кевин Де Брюйне, Мохамед Салах и Харри Кейн. Но я отдаю свой голос Кевину Де Брюйне, он - лучший. Я бы мог также проголосовать за Салаха, потому что я играл с ним, и он - мой друг, но Салах - в большей степени нацелен на атаку. У Кевина есть все, он защищается, раздает мячи, ассистирует и забивает в больших играх. Для меня он - лучший в этом сезоне", - цитирует 27-летнего бельгийца Sky Sports.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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