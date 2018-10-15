Вингер лондонского "Челси" Эден Азар назвал тренера, с которым он хотел бы снова поработать.

"Если бы мне пришлось выбирать тренера, с которым бы я хотел снова поработать, я бы назвал Моуринью. Характеристика Моуринью как тренера, который уделяет чрезвычайно много внимания обороне, не совсем верна", - цитирует 27-летнего бельгийца 101GreatGoals.

Напомним, "Реал" готов обменять на Азара Бэйла. | soccernews.ru