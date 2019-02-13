Азар назвал тренеров, которые подходят ему больше всего

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что думает о тренерах, с которыми ему доводилось работать. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Каждый тренер, с которым я работал, давал мне что-то полезное. Начиная от Клода Пюэля, с которым я встречался в "Лилле", и заканчивая Маурицио Сарри.

Все представляют игру на поле абсолютно по-разному, именно по этому я стал таким игроком. Каждый давал мне важные советы.

Моуринью был особенным, однако философии футбола Сарри и Руди Гарсии подходят мне больше", - сказал Азар.

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 25 матчах, отметившись 12 голами и 10 ассистами.

"Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 50 очков.

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