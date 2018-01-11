Азар назвал условие своего перехода в "Реал"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар назвал условие своего летнего перехода в мадридский "Реал", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 27-летний бельгиец будет готов перебраться в стан королевского клуба только в том случае, если в следующем сезоне на посту главного тренера "сливочных" продолжит работу Зинедин Зидан.

Отметим, что главным инициатором подписания Азара в "Реале" выступает именно французский наставник "Реала".

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