Азар не хочет больше оставаться в "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар не собирается продлевать контракт с английским клубом. Об этом информирует The Telegraph.

"Реал" хочет купить футболиста у "Челси" как можно быстрее, однако английский клуб просит за бельгийца 116 миллионов евро. Мадридцы не готовы платить такую сумму за игрока. Нынешний контракт действует до 2020 года.

Азар перешёл в "Челси" летом 2012 года из "Лилля" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 32 матчах, отметившись 16 голами и 12 ассистами.

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