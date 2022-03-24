Азар не хочет уходить из "Реала"

Фото: твиттер Азара\Автор неизвестен

У мадридского "Реала" могут возникнуть трудности с тем, чтобы избавиться от бельгийского полузащитника Эдена Азара грядущим летом.

Как сообщает инсайдер издания Marca Марио Кортегана, Азар хочет остаться в "Реале" и выполнить свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года, до конца.

По информации источника, королевский клуб хочет, чтобы он ушел, однако предложений по его трансферу все еще не поступало.

Отмечается, что и сам Азар, и его семья счастливы в Мадриде, и он полон решимости использовать возможности, посвящая себя тренировкам больше, чем когда-либо - он очень старается и работает над собой.

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