Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен избавиться от бельгийского полузащитника команды Эдена Азара, сообщает издание AS.
По информации источника, королевский клуб изучит каждое предложение по Эдену. В клубе понимают, что бельгиец уже не сможет играть на том уровне, который он показывал в составе "Челси".
Отмечается, что игрок зарабатывает 30 миллионов евро до вычета налогов в стане "сливочных", и вместе с Гаретом Бэйлом является самым высокооплачиваемым игроком команды. Высокий оклад Азара является главной проблемой для потенциальных покупателей.
"Мадрид" готов даже отдать бельгийца в аренду в январское трансферное окно.
Однако и здесь существует проблема, так как сам Азар не хочет уходить в аренду зимой. Скоро в его семье родится пятый ребенок, и игрок хочет, чтобы это произошло именно в Испании.
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