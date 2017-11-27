Азар: "Не хочу, чтобы меня били на тренировках"

Вингер "Челси" Эден Азар рассказал, как он проводит свои тренировки.

"Защищаю ли я ноги во время тренировок? Да, да, и еще раз да! Если честно, на тренировках я не выкладываюсь на полную. Некоторые буквально сходят с ума во время упражнений, но я не хочу, чтобы меня били.

В этом сезоне отдыхать получается нечасто, поэтому я несильно напрягаюсь на тренировках, чтобы отдать всё в официальных играх. Да, иногда в матчах я получаю удары, порой очень болезненные. На мне совершают много фолов, но это часть футбола. Я не жалуюсь" - приводит слова Азара Goal.com.

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