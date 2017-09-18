Азар не исключил своего возвращения во французскую Лигу 1

Теги эден азарлилль

Азар не исключил своего возвращения во французскую Лигу 1Вингер лондонского "Челси" Эден Азар не исключил своего возвращения во французскую Лигу 1.

"Во Франции есть отличные команды. Даже когда я играл там шесть лет назад, это был отличный чемпионат. Тот факт, что сейчас звезды хотят приезжать в Лигу 1 - это очень хорошо. Если я и должен буду вернуться туда, то это определенно будет "Лилль" - это мой клуб", - цитирует 26-летнего футболиста SFR Sport.

Напомним, вчера "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 6 18
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Марсель 6 10
7 Нант 6 10
8 Ницца 6 9
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 6 7
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
14 Амьен 6 6
15 Ренн 6 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов