Вингер лондонского "Челси" Эден Азар не исключил своего возвращения во французскую Лигу 1.

"Во Франции есть отличные команды. Даже когда я играл там шесть лет назад, это был отличный чемпионат. Тот факт, что сейчас звезды хотят приезжать в Лигу 1 - это очень хорошо. Если я и должен буду вернуться туда, то это определенно будет "Лилль" - это мой клуб", - цитирует 26-летнего футболиста SFR Sport.

Напомним, вчера "Челси" сыграл вничью с "Арсеналом". | soccernews.ru