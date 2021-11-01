Азар не намерен покидать "Реал"

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Азар не намерен покидать "Реал"Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар не намерен покидать королевский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает издание Marca.

По информации источника, его текущая цель – играть за "Реал", и он знает, что его единственный вариант – это терпение и работа. 

Отмечается, что Азар хочет изменить своё положение и "вернуть" часть крупной суммы, которую клуб заплатил за него. 

Ранее сообщалось, что "Реал" не станет возражать его уходу в январе.

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