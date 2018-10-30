Азар не поможет "Челси" в матче с "Дерби Каунти"

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар пропустит матч 4-го раунда Кубка английской лиги с "Дерби Каунти", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист по-прежнему испытывает проблемы со спиной. Впрочем, он может сыграть в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас", который состоится 4 ноября.

Матч "Челси" - "Дерби Каунти" состоится 31 октября, и начнётся в 22:45 по московскому времени.

В этом сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 11 матчей и забил 8 голов.

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