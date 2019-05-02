Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"
Стали известны стартовые составы "Айнтрахта" и "Челси" на игру Лиги Европы.
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Абрахам, Фалетт, Фернандеш, Роде, Да Коста, Костич, Йович, Гачинович.
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Луис, Аспиликуэта, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Жиру, Педро.
Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.
Читайте также: УЕФА опубликовал видео с лучшими голами полуфиналов Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"
-
Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью
-
Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру
-
Жиго прошел медобследование в римской клинике
-
Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"
-
Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"
-
Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников
-
"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
-
Хави завершит карьеру по окончании сезона
-
Вратарь "Ливерпуля" не выполнил требование Клоппа в концовке матча с "Барселоной"
-
Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму
-
Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1
-
Отаменди может перейти в "Атлетико"
-
Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года
-
Балотелли сравнил Месси и Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
-
Бензема, Погба и другие: названы претенденты на звание лучшего французского легионера
-
Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"
-
"Бавария" намерена переманить главного тренера "Аякса"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3