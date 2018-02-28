Азар не примет предложение "Челси" с рекордным для клуба размером оклада

Теги реал мадридэден азарчелси

Азар не примет предложение "Челси" с рекордным для клуба размером окладаВингер лондонского "Челси" Эден Азар не примет предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "аристократы" планируют увеличить оклад 27-летнему бельгийцу до 16,5 миллиона евро в год. Однако это предложение клуба футболист не намерен спешить принимать, так как рассчитывает подождать действий мадридского "Реала", в который он хочет перебраться по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Челси" назвал "Реалу" условие, при котором будет готов расстаться с Азаром. | soccernews.ru

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