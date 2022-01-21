Азар не собирается возвращаться в "Челси"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не заинтересован в переходе в "Челси", сообщает Marca.

По сведениям издания, на сегодняшний день 31-летний футболист не изучает вариант с возвращением в лондонский клуб, за который он выступал с 2012 по 2019 год.

Звёздный бельгиец хотел бы рассмотреть другие предложения, однако пока на него нет претендентов.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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