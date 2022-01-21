Азар не собирается возвращаться в "Челси"

Теги реал мадридчелсиэден азар

Азар не собирается возвращаться в "Челси"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не заинтересован в переходе в "Челси", сообщает Marca.

По сведениям издания, на сегодняшний день 31-летний футболист не изучает вариант с возвращением в лондонский клуб, за который он выступал с 2012 по 2019 год.

Звёздный бельгиец хотел бы рассмотреть другие предложения, однако пока на него нет претендентов.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Не пропустите: Анчелотти высказался о положении Азара в "Реале". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Вагнер Лав стал игроком "Мидтъюлланда"

Официально: Вагнер Лав стал игроком "Мидтъюлланда"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов