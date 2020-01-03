Азар не сыграет против "Валенсии" в матче Суперкубка Испании

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник команды Эден Азар пропустит 1/2 финала Суперкубка Испании с "Валенсией" из-за повреждения.

"Азар не сыграет в матче Суперкубка. Надеюсь, сразу после этой встречи он начнет набирать форму и вернется в строй", - сказал Зидан.

Напомним, бельгиец был травмирован в матче Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2) в конце ноября. После обследования у игрока была выявлена микротрещина.

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