Азар не уйдет из "Реала"

Теги эден азарреал мадрид

Азар не уйдет из "Реала"Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар не намерен уходить из королевского клуба, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, Азар не уйдет из "Мадрида" в январское трансферное окно, так как хочет остаться в команде и побороться за свое место в стартовом составе. 

Отмечается, что в том случае, если его ситуация не изменится, то бельгиец рассмотрит вариант с уходом из команды летом.

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