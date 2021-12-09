Азар не уйдет из "Реала"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар не намерен уходить из королевского клуба, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, Азар не уйдет из "Мадрида" в январское трансферное окно, так как хочет остаться в команде и побороться за свое место в стартовом составе.

Отмечается, что в том случае, если его ситуация не изменится, то бельгиец рассмотрит вариант с уходом из команды летом.

Также не пропустите: Райола высказался о будущем Холанда. | http://soccernews.ru