Азар не выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Сельтой"

Стала известна степень готовности вингера мадридского "Реала" Эдена Азара к матчу 24-го тура Примеры против "Сельты".

По информации Marca, звёздный бельгиец сможет сыграть только полчаса, поэтому его появления на поле с первых минут ожидать не стоит.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил два с половиной месяца из-за микротрещины в правой ноге.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

"Сливочные" примут "Сельту" в воскресенье. Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.

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