Азар не забил ПСЖ ни разу в 17 матчах

ПСЖ - неприступный соперник для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

Сообщается, что бельгиец не может забить гол в ворота парижан на протяжении 17 матчей во всех турнирах.

Напомним, что в среду вечером "Реал" с Азаром в составе был разгромлен ПСЖ со счётом 3:0 в поединке Лиги Чемпионов.

А ранее 28-летний футболист играл с "красно-синими", выступая за "Лилль" и "Челси".

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