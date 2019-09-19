Азар не забил ПСЖ ни разу в 17 матчах
ПСЖ - неприступный соперник для вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.
Сообщается, что бельгиец не может забить гол в ворота парижан на протяжении 17 матчей во всех турнирах.
Напомним, что в среду вечером "Реал" с Азаром в составе был разгромлен ПСЖ со счётом 3:0 в поединке Лиги Чемпионов.
А ранее 28-летний футболист играл с "красно-синими", выступая за "Лилль" и "Челси".
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