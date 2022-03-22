Азар недоволен своим положением в "Реале"

Фото: твиттере Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар недоволен своим положением в королевском клубе, сообщает Goal.

Азар ни разу не сыграл в матчах против "Барселоны" с тех пор, как перешел в "Реал" в 2019 году. Бельгиец полагает, что сейчас он находится в лучшей форме за карьеру, но при этом главный тренер Карло Анчелотти не рассчитывает на него в качестве основного игрока.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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