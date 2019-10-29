Азар: "Непросто играть в "Реале" под седьмым номером после Роналду и Рауля"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признался, что седьмой игровой номер в королевском клубе налагает дополнительную ответственность.

"Непросто играть в "Реале" под седьмым номером после Роналду и Рауля. Но я не думаю об этом, когда выхожу на поле. В этот момент нужно сконцентрироваться на игре, на команде. Счастлив выходить на газон "Сантьяго Бернабеу" и выступать за лучший клуб в мире", - сказал бельгиец.

"Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 45 миллионов.

Звёздный футболист пропустил начало сезона из-за травмы, а восстановившись провёл 7 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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