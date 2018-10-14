Азар: "Неймар должен был стать звездой Чемпионата Мира в России"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар встал на защиту форварда сборной Бразилии Неймара за его выступление на Чемпионате Мира в России.

"Неймар? Критика в его адрес абсолютно неуместна. В России он должен был стать звездой турнира, он должен был привести Бразилию к титулу чемпиона мира. Ему пришлось тяжело, во время Чемпионата Мира все средства массовой информации были сосредоточены на нем", - цитирует 27-летнего бельгийца ActuFoot.

Напомним, "Челси" готов обменять Азара в "Реал". | soccernews.ru