Азар: "Никогда не пойду на конфликт с "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал свое решение остаться на "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно.

"Челси" повел себя предельно откровенно со мной, поэтому я не должен был покидать клуб. Я не жалею о своем решении. Я никогда не пойду на конфликт с этим клубом", - приводит слова 27-летнего бельгийца Get French Football News.

Напомним, "Челси" готов обменять Азара в "Реал". | soccernews.ru