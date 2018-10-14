Азар: "Никогда не пойду на конфликт с "Челси"

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Азар: "Никогда не пойду на конфликт с "Челси"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал свое решение остаться на "Стэмфорд Бридж" в летнее трансферное окно.

"Челси" повел себя предельно откровенно со мной, поэтому я не должен был покидать клуб. Я не жалею о своем решении. Я никогда не пойду на конфликт с этим клубом", - приводит слова 27-летнего бельгийца Get French Football News.

Напомним,  "Челси" готов обменять Азара в "Реал". | soccernews.ru

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