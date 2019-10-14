Азар - о критике за игру в "Реале": "Плохо понимаю испанский язык"

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Азар - о критике за игру в "Реале": "Плохо понимаю испанский язык"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признался, что не переживает из-за критики, поскольку не понимает её вследствие незнания испанского языка.

"У меня нет проблем в Мадриде. О "Реале" говорят везде, поэтому теперь я здесь. Что касается критики, то я пока плохо понимаю испанский язык", - сказал бельгиец.

"Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 45 миллионов.

Звёздный футболист пропустил начало сезона из-за травмы, а восстановившись провёл 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Венгер: "Азар не заменит Роналду в "Реале". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович

Гризманн - о критике за игру в постели Месси:"Плохо понимаю испанский язык"

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