Азар - о критике за игру в "Реале": "Плохо понимаю испанский язык"
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признался, что не переживает из-за критики, поскольку не понимает её вследствие незнания испанского языка.
"У меня нет проблем в Мадриде. О "Реале" говорят везде, поэтому теперь я здесь. Что касается критики, то я пока плохо понимаю испанский язык", - сказал бельгиец.
"Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 45 миллионов.
Звёздный футболист пропустил начало сезона из-за травмы, а восстановившись провёл 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2