Азар - о лишнем весе: "Когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю"
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар подтвердил наличие у него лишнего веса, а также объяснил, почему появилась такая проблема.
"Это правда. Не буду это скрывать. Набрал пять килограммов. Просто когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю. Я из тех, кто быстро набирает и так же быстро сбрасывает вес, если быть осторожным. Я был не в оптимальном состоянии. Но на протяжении ноября я чувствую себя лучше. Я обвожу, ускоряюсь и помогаю партнёрам", - цитирует бельгийца L’Equipe.
Напомним, что летом "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 45 миллионов.
В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "сливочных" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
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|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
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|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
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|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
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|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
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|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6