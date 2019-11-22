Азар - о лишнем весе: "Когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар подтвердил наличие у него лишнего веса, а также объяснил, почему появилась такая проблема.

"Это правда. Не буду это скрывать. Набрал пять килограммов. Просто когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю. Я из тех, кто быстро набирает и так же быстро сбрасывает вес, если быть осторожным. Я был не в оптимальном состоянии. Но на протяжении ноября я чувствую себя лучше. Я обвожу, ускоряюсь и помогаю партнёрам", - цитирует бельгийца L’Equipe.

Напомним, что летом "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть 45 миллионов.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "сливочных" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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