Азар - о переходе в "Реал": "Это большая честь для меня, не могу дождаться начала сезона"

Новичок мадридского "Реала" Эден Азар прокомментировал свой переход из "Челси" в королевский клуб.

"Это правда, что я всегда мечтал о "Реале". Это было действительно так. Я никогда не сомневался, что наконец окажусь здесь. Я был ещё ребенком и играл с братом в саду, когда стал болеть за "Реал". Затем я отправился во Францию, а потом в Англию, но стать игроком "Реала" - это большая честь для меня, я не могу дождаться начала сезона.

Все знают, что Зидан был моим кумиром с детства. То, что он теперь возглавляет "Реал", было важным фактором. Когда выступаешь за "Реал", то хочешь выиграть как можно больше трофеев, чтобы войти в историю. Я постараюсь быть частью лучшей команды в мире, а не просто лучшим игроком. Это другой уровень. У меня был большой успех с "Челси", но теперь я хочу много выиграть с "Реалом". Просто быть здесь - это новый вызов, к которому я готов

Не думаю, что переход состоялся слишком поздно. Мне 28 лет, и это лучший момент для футболиста. Я чувствовал, что пришло время присоединиться к лучшему клубу в мире", - сказал футболист во время своей презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что трансфер 28-летнего Азара обошёлся "Реалу" в 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться ещё на 45 миллионов за счёт бонусов. Бельгиец подписал с "бланкос" контракт до лета 2024 года.

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