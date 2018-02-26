Азар обошел Месси и Неймара по обводкам среди игроков топ-5 чемпионатов Европы

Теги эден азарнеймарлионель мессикриштиану роналду

Азар обошел Месси и Неймара по обводкам среди игроков топ-5 чемпионатов Европы

Аналитический центр CIES Football Observatory опубликовал список лучших дриблеров в топ-5 чемпионатах.

Игроку присваивался индекс, который основывался на среднем числе обводок за 90 минут и на проценте успешности обводок.

Топ 10:

1. Эден Азар ("Челси"), индекс - 100

2. Неймар  (ПСЖ) - 94

3. Лионель Месси ("Барселона") - 70

4. Танги Ндомбеле ("Лион") - 56

5. Муса Дембеле ("Тоттенхэм") - 56

6. Алехандро Гомес ("Аталанта") - 55

7. Артюр Масуаку ("Вест Хэм") - 53

8. Софьян Буфаль ("Саутгемптон") - 51

9. Марио Лемина ("Саутгемптон") - 49

10. Набиль Фекир ("Лион") - 49.

Отметим, что лидер "Реала" Криштиану Роналду не вошел в топ-100.

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2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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