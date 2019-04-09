Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ

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Азар обошел Роналду по числу голов в АПЛ

Вингер "Челси" Эден Азар забил два гола в игре с "Вест Хэмом" (2:0).

Таким образом, бельгиец забил свой 85-й гол в АПЛ и обошел по этому показателю Криштиану Роналду, на счету которого 84 забитых мяча в английском первенстве.

Напомним, что Роналду играл в Англии с 2003 по 2009 год за "Манчестер Юнайтед". Азар является игроком "Челси" с 2012 года.

В этом сезоне Азар провел 42 поединка, в которых отметился 19 голами и 12 ассистами.

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