Азар обратился к болельщикам "Челси"

2 Теги челсиэден азарреал мадридтрансферы

Азар обратился к болельщикам "Челси"

Сегодня, 8 июня, стало известно, что хавбек "Челси" Эден Азар перешел в "Реал". В связи с этим бельгиец написал в своем фейсбуке обращение к фанатам лондонцев.

"Теперь вы знаете, что я перешел в "Реал". Не секрет, что я всегда мечтал играть за эту команду. Я старался изо всех сил не отвлекаться во время слухов и спекуляций в СМИ в последние полгода.

Уход из "Челси" стал для меня самым сложным решение в моей карьере. Я любил каждый момент, проведенный в этой команде. "Челси" и особенно его болельщики всегда будут особенными для меня, в следующем сезоне буду искать результаты ваших игр в первую очередь. Надеюсь, мы встретимся в Лиге чемпионов.

Хочу сказать спасибо всему руководству "Челси". Спасибо за то, что помогли мне реализовать не одну, а две мечты: первую - стать игроком "Челси", а теперь - игроком "Реала", - сказал футболист

Азар перешел в "Челси" в 2012 году из "Лилля". В нынешнем сезоне он участвовал в 37 матчах в АПЛ, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

А еще: Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

А тут бах и Челси выигрывает ЛЧ.))

Ответить
ADMuH
ADMuH

Лол)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F

Испании разгромила Фарерские острова, Швеции обыграла Мальту и другие итоги матчей группы F

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов