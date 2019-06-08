Азар обратился к болельщикам "Челси"

Сегодня, 8 июня, стало известно, что хавбек "Челси" Эден Азар перешел в "Реал". В связи с этим бельгиец написал в своем фейсбуке обращение к фанатам лондонцев.

"Теперь вы знаете, что я перешел в "Реал". Не секрет, что я всегда мечтал играть за эту команду. Я старался изо всех сил не отвлекаться во время слухов и спекуляций в СМИ в последние полгода.

Уход из "Челси" стал для меня самым сложным решение в моей карьере. Я любил каждый момент, проведенный в этой команде. "Челси" и особенно его болельщики всегда будут особенными для меня, в следующем сезоне буду искать результаты ваших игр в первую очередь. Надеюсь, мы встретимся в Лиге чемпионов.

Хочу сказать спасибо всему руководству "Челси". Спасибо за то, что помогли мне реализовать не одну, а две мечты: первую - стать игроком "Челси", а теперь - игроком "Реала", - сказал футболист

Азар перешел в "Челси" в 2012 году из "Лилля". В нынешнем сезоне он участвовал в 37 матчах в АПЛ, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

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