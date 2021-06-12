Азар объяснил, почему не уйдёт из "Реала" этим летом
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар выразил уверенность, что он в ближайшее время не покинет королевский клуб.
"Ни на секунду я не задумывался об уходе. Не хочу покидать "Реал", провалившись. Я намерен показать, что создан для этого клуба. Два прошедших года были трудными. Надеюсь, что скоро наш стадион достроят, а болельщики вернутся на трибуны. Мне это необходимо", - цитирует 30-летнего бельгийца AS.
"Реал" купил звёздного футболиста у "Челси" в 2019 году за 100 миллионов евро + бонусы.
В составе "бланкос" Азар забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Гранада
|19
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|Бетис
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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