Азар объяснил, почему не уйдёт из "Реала" этим летом

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар выразил уверенность, что он в ближайшее время не покинет королевский клуб.

"Ни на секунду я не задумывался об уходе. Не хочу покидать "Реал", провалившись. Я намерен показать, что создан для этого клуба. Два прошедших года были трудными. Надеюсь, что скоро наш стадион достроят, а болельщики вернутся на трибуны. Мне это необходимо", - цитирует 30-летнего бельгийца AS.

"Реал" купил звёздного футболиста у "Челси" в 2019 году за 100 миллионов евро + бонусы.

В составе "бланкос" Азар забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

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