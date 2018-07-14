Азар объявил о желании покинуть "Челси"

Вингер "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар объявил о желании сменить клубную прописку.

"После шести прекрасных лет в "Челси", возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого Чемпионата Мира - наверняка. Я могу лишь решать, хочу ли уйти или остаться в "Челси". Но клуб будет принимать итоговое решение касательно того, захотят ли они меня отпустить. Вы знаете, где я предпочёл бы оказаться" - сказал Азар.

Напомним, что на звёздного бельгийца претендуют "Реал" и "Барселона".

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