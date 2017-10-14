Азар оценил свои шансы на получение "Золотого мяча"

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Азар оценил свои шансы на получение "Золотого мяча"

Хавбек "Челси" Эден Азар считает, что он не получит "Золотой мяч".

"У меня нет шансов на победу. Я думаю, что многие футболисты лучше меня, но я рад, что нахожусь в списке 30-ти лучших" - приводит слова Азара Goal.com.

В текущем сезоне Азар провел 7 матчей и отметился 3 ассистами.

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