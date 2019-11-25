Азар оценил свои шансы повторить результативность Роналду в "Реале"

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Азар оценил свои шансы повторить результативность Роналду в "Реале"
Нападающий "Реала" Эден Азар выразил мнение, что ему не удастся забивать столько же голов, как бывший форвард королевского клуба Криштиану Роналду.

"Я не думаю о том, что раньше Роналду играл за "Реал". Я не сравниваю себя с ним, пусть этим займутся другие люди. Могу сказать лишь то, что я не смогу забивать столько же голов, как Криштиану", - приводит слова Азара Marca.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала". Португальский форвард забил за клуб 450 голов в 438 матчах.

Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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