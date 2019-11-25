Азар оценил свои шансы повторить результативность Роналду в "Реале"
Нападающий "Реала" Эден Азар выразил мнение, что ему не удастся забивать столько же голов, как бывший форвард королевского клуба Криштиану Роналду.
"Я не думаю о том, что раньше Роналду играл за "Реал". Я не сравниваю себя с ним, пусть этим займутся другие люди. Могу сказать лишь то, что я не смогу забивать столько же голов, как Криштиану", - приводит слова Азара Marca.
Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала". Португальский форвард забил за клуб 450 голов в 438 матчах.
Азар перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Челси" за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за королевский клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6