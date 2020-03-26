Азар оценил свой первый сезон в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар поделился мыслями о своём дебютном сезоне в составе "бланкос".

"Мой первый сезон в "Реале" получился тухлым, но не всё так плохо. Этот год ушёл на адаптацию. Давайте судить по второму сезону. Надеюсь, что я буду в хорошей форме и смогу проявить себя. В целом мне нравится коллектив. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт", - приводит слова звёздного бельгийца Goal.com.

В текущем сезоне из-за регулярных травм 29-летний Азар сумел провести только 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Прошлым летом королевский клуб заплатил "Челси" за игрока 100 миллионов евро.

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