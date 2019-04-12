Азар: "Очень рад, что Зидан вернулся в "Реал"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о возвращении Зинедина Зидана в тренерское кресло мадридского "Реала".

"Я не являюсь игроком "Реала", но как фанат Зидана я был очень рад его возвращению, потому что футбол нуждается в Зидане. Это хорошо для "Реала" и для его болельщиков. Чуть менее для остальных команд, потому что "Реал" с Зиданом много выиграет, следовательно соперникам будет тяжело", - цитирует бельгийца Get French Football News.

Ранее сообщалось, что Азар летом перейдёт в "Реал". Клубы уже ведут переговоры о трансфере, но пока не могут согласовать размер компенсации за футболиста.

Зидан вернулся на тренерский мостик "бланкос" 11 марта, сменив на этом посту Сантьяго Солари.

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