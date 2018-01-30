Азар определился со своим будущим

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Азар определился со своим будущимВингер лондонского "Челси" Эден Азар определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, 27-летний бельгиец этим летом будет готов перейти в мадридский "Реал". При этом ради перехода в королевский клуб футболист намерен отказаться не только от продления контракта с "аристократами", но и отклонить выгодные в финансовом плане возможные предложения от "Манчестер Сити" и французского ПСЖ.

Напомним, "Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару. | soccernews.ru

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