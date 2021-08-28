Азар определился со своим будущим в "Реале"

Теги реал мадридювентусэден азартрансферы

Азар определился со своим будущим в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не намерен менять команду текущим летом.

По информации Het Laatste Nieuws, окружение 30-летнего футболиста уверено, что он останется в королевском клубе.

Что касается появившихся слухов об интересе "Ювентуса" к бельгийцу, то они не соответствуют действительности.

Рыночная стоимость Азара оценивается в 40 миллионов евро.

За "Реал" фланговый нападающий выступает с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: ПСЖ отказал "Реалу" в трансфере Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта

ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов