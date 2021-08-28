Азар определился со своим будущим в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не намерен менять команду текущим летом.

По информации Het Laatste Nieuws, окружение 30-летнего футболиста уверено, что он останется в королевском клубе.

Что касается появившихся слухов об интересе "Ювентуса" к бельгийцу, то они не соответствуют действительности.

Рыночная стоимость Азара оценивается в 40 миллионов евро.

За "Реал" фланговый нападающий выступает с 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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