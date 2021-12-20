Азар определился со своим будущим в "Реале"

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Азар определился со своим будущим в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пока не собирается уходить из королевского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бельгиец не намерен менять команду в январе, несмотря на желание руководства "сливочных" избавиться от него.

Контракт 30-летнего футболиста с испанским грандом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и сделал 1 ассист.

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