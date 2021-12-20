Азар определился со своим будущим в "Реале"
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар пока не собирается уходить из королевского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, бельгиец не намерен менять команду в январе, несмотря на желание руководства "сливочных" избавиться от него.
Контракт 30-летнего футболиста с испанским грандом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и сделал 1 ассист.
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|Гранада
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|20
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|12
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
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|20
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