Азар отказал "Арсеналу"

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Азар отказал "Арсеналу"

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар отказался переходить в лондонский "Арсенал", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист посчитал некорректным выступать за "канониров", так как ранее он играл за лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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