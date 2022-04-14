Азар отказал "Арсеналу"

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар отказался переходить в лондонский "Арсенал", сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист посчитал некорректным выступать за "канониров", так как ранее он играл за лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на экс-хавбека "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru