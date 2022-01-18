Азар отказал "Ньюкаслу"

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Азар отказал "Ньюкаслу"

Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар ответил отказом на предложение "Ньюкасла" о трансфере, сообщает издание Sport.

По информации источника, английский клуб предложил за футболиста сборной Бельгии 40 миллионов евро и еще 10 миллионов были указаны в качестве бонусов.

Сообщается, что королевский клуб был готов оформить трансфер, но сам Азар не захотел переходить в стан "сорок".

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в 16 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.

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