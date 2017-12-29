Азар отказался продлевать контракт с "Челси", так как хочет перейти в "Реал"



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар намерен перейти в "Реал".

"Эден отказался продлить контракт с "Челси", чтобы "Реалу" было легче договориться о его трансфере. Уверен, что он будет хорошо смотреться в Мадриде. Впрочем пока что ничего не подписано", - приводит слова отца Азара Le Soir.

Стоит отметить, что контракт 26-летнего Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.

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