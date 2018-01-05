Азар отклонил два предложения "Челси" о продлении контракта

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Азар отклонил два предложения "Челси" о продлении контракта

Вингер "Челси" Эден Азар отклонил уже два предложения лондонского клуба о продлении контракта, сообщает RMC Sport.

По информации источника, такая позиция бельгийца обусловлена его желанием перейти в мадридский "Реал", который заинтересован в покупке лидера "синих".

Напомним, что действующий контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года.

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