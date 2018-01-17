Азар отклонил предложение топ-клуба из АПЛ

Теги челсиманчестер юнайтедэден азар

Азар отклонил предложение топ-клуба из АПЛ"Манчестер Юнайтед" был заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Express.

Причем, как отмечает издание, 27-летний бельгиец был главной трансферной целью "красных дьяволов", тогда как форвард "Арсенала" Алексис Санчес рассматривался в качестве альтернативы игроку "аристократов". Однако Азар отклонил предложение "Юнайтед", так как желает перебраться в мадридский "Реал".

Напомним, Моуринью подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед до лета 2021-го года. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов