Азар отклонил предложение топ-клуба из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" был заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует Express.

Причем, как отмечает издание, 27-летний бельгиец был главной трансферной целью "красных дьяволов", тогда как форвард "Арсенала" Алексис Санчес рассматривался в качестве альтернативы игроку "аристократов". Однако Азар отклонил предложение "Юнайтед", так как желает перебраться в мадридский "Реал".

Напомним, Моуринью подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед до лета 2021-го года. | soccernews.ru