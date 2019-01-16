Азар отклонил все предложения "Челси" о новом контракте
Полузащитник "Челси" Эден Азар отклонил все предложения лондонцев о новом контракте. Об этом информирует Sky Sports.
По данным издания, английский клуб не хочет отпускать игрока и планирует как можно скорее подписать новый договор.
Ранее сообщалось, что "Реал" интересуется бельгийцем и "Челси" требует за трансфер футболиста 112 миллионов евро. Контракт Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.
Азар играет в составе "Челси" с лета 2012 года. Он перешел из "Лилля" за 35 миллионов евро.
В текущем сезоне он участвовал в 21 матче АПЛ, в которых забил 10 мячей и сделал столько же ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11