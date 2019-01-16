Азар отклонил все предложения "Челси" о новом контракте

Полузащитник "Челси" Эден Азар отклонил все предложения лондонцев о новом контракте. Об этом информирует Sky Sports.



По данным издания, английский клуб не хочет отпускать игрока и планирует как можно скорее подписать новый договор.

Ранее сообщалось, что "Реал" интересуется бельгийцем и "Челси" требует за трансфер футболиста 112 миллионов евро. Контракт Азара с "Челси" действует до лета 2020 года.



Азар играет в составе "Челси" с лета 2012 года. Он перешел из "Лилля" за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне он участвовал в 21 матче АПЛ, в которых забил 10 мячей и сделал столько же ассистов.

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