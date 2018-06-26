Азар отклонил выгодное предложение "Челси" о продлении контракта

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар отклонил выгодное предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям Sun Sport, "аристократы" были готовы платить 27-летнему бельгийцу порядка 20-ти миллионов евро в год. Однако тот отклонил это предложение в надежде перейти в мадридский "Реал".

В завершившемся сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, ПСЖ нашел способ переманить лидера "Челси". | soccernews.ru