Азар отклонил выгодное предложение "Челси" о продлении контракта

Теги челсиэден азарреал мадрид

Азар отклонил выгодное предложение "Челси" о продлении контрактаВингер лондонского "Челси" Эден Азар отклонил выгодное предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям Sun Sport, "аристократы" были готовы платить 27-летнему бельгийцу порядка 20-ти миллионов евро в год. Однако тот отклонил это предложение в надежде перейти в мадридский "Реал".

В завершившемся сезоне Азар забил 17 мячей и сделал 13 результативных передач в 52 матчах за "Челси". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, ПСЖ нашел способ переманить лидера "Челси". | soccernews.ru

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